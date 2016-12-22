ЕЦБ ввел ограничения против обвиняемого в отмывании денег банка ABLV

Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии, выполняя инструкцию Европейского Центробанка (ЕЦБ), приняла решение временно установить для банка ABLV ограничения на платежи, передает агентство LETA. Банку запрещено осуществлять дебетовые операции на счетах клиентов в любой валюте.

Председатель КРФК Петер ​Путниньш сообщил, что решение регулятора было принято на основании инструкции EЦБ. В ЕЦБ уточнили, что такое решение необходимо, чтобы дать банку ABLV достаточное время на осуществление мер по стабилизации сложившейся ситуации.

«Основная задача финансовых надзорных органов — стабильность в секторе в целом, это и учтено при принятии этого решения. Мы продолжим осуществлять необходимый надзор в сотрудничестве с ЕЦБ и информировать о развитии событий», — заявил Путниньш.

Представитель ABLV Артур Эглитис рассказал, что для стабилизации ситуации руководство банка решило заложить часть имеющихся в его распоряжении ценных бумаг, попросив Банк Латвии взамен выдать ему заем в размере €480 млн. По его словам, в распоряжении ABLV на конец года были ликвидные ценные бумаги на сумму почти ​€1,7 млрд.

13 февраля США предложили ввести санкции против банка ABLV из-за подозрений в отмывании денег и нарушении санкционного режима в отношении КНДР. 17 февраля бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии провело обыски на рабочем месте и в доме у главы Банка Латвии (Центробанк) Илмара Римшевича. Позже он был задержан.