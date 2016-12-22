Вред природе от свалки «Кучино» оценит изучавшая вонь в Москве компания

ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» («ИПЭИГ», Санкт-Петербург) проведет экспертизу и определит размер ущерба окружающей среде при эксплуатации мусорного полигона «Кучино». Такое решение 22 февраля принял Арбитражный суд Московской области при рассмотрении иска администрации Балашихи к ЗАО «Заготовитель», эксплуатировавшему «Кучино» с 2009 года до его закрытия в июне 2017 года. Суд постановил, что экспертиза должна быть готова к 25 апреля, передает корреспондент РБК.

Стоимость своих услуг «ИПЭИГ» оценил в 1 млн руб., их оплатит бюджет Балашихи, сообщил в суде представитель администрации Балашихи.

По данным СПАРК, долями по 38,5% «ИПЭИГ» владеют Тембол Золоев и ООО «Ленинградский сборочный завод», а 23% — гендиректор ​компании Алексей Ломтев. Выручка в 2016 году составила 122 млн руб., чистая прибыль — 5 млн руб.

В ноябре 2017 года «Институт проектирования, экологии и гигиены» проводил исследование по определению источников неприятного запаха на юго-востоке Москвы и Подмосковья. Сейчас компания выполняет проект дозагрузки мусорного полигона «Храброво» в Можайском районе Подмосковья. Также «ИПЭИГ» проводил оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта строительства мусоросжигательного завода в Воскресенском районе Подмосковья.

Иск к ЗАО «Заготовитель» администрация Балашихи подала в 2017 году после «Прямой линии с Владимиром Путиным». Жители Балашихи рассказали президенту о негативной экологической обстановке из-за мусорной свалки. Вскоре полигон был закрыт.

Сумму причиненного окружающей среде ущерба в результате работы «Кучино» администрация Балашихи оценила в 6,25 млрд руб. Однако представить суду свои расчеты представители истца не смогли, подав ходатайство о проведении экспертизы.

Проверка, проведенная по итогам «прямой линии» прокуратурой Московской области, выявила, что в результате работы «Кучино» произошло загрязнение почв в деревне Фенино, остатки отходов, в том числе нефтепродуктов, меди, железа, сульфатов, хлоридов и других вредных веществ, в больших концентрациях попадали в реку Пехорку.



ЗАО «Заготовитель» производило захоронение отходов без разрешительной документации за пределами выделенного под полигон земельного участка, в результате на самовольно захваченных землях скопилось свыше 589 тыс. куб. м отходов, говорится в материалах проверки прокуратуры.

Выявленные нарушения стали основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).