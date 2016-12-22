При пожаре в Москве пострадал один человек

На северо-востоке Москвы произошел пожар в многоэтажном доме, в результате один человек пострадал. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.
Инцидент произошел по адресу проезд Кадомцева, 19. Пожар площадью 35 кв. м возник в квартире на шестом этаже. 21 жилец 12-этажного дома был эвакуирован.
К госпитализации одного пострадавшего при пожаре жильца привлекался санитарный вертолет Московского авиационного центра, сообщили РБК в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы. «Экипаж забрал одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе «Мосгаза» РБК рассказали, что причиной пожара, по предварительным данным, стал сдетонировавший газовый баллон.
Позднее в компании пояснили, что информация о хлопке газа не подтвердилась. «Все крановые узлы газового прибора находятся в исправном состоянии. Предположительной причиной пожара стал непогашенный окурок», — сообщила РБК пресс-служба «Мосгаза».
В январе в Омской области при пожаре в частном доме погибли пятеро детей. Причиной возгорания, как полагает следствие, стали нарушения, допущенные при заправке газового баллона. Оператору газозаправочной станции предъявлено обвинение.