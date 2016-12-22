При пожаре в Омской области погибли пятеро приемных детей

При пожаре в частном доме в селе Седельниково Омской области погибли пятеро приемных детей. Об этом говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета по региону.

Пожар произошел в двухэтажном деревянном частном доме, где проживала семья с семью приемными детьми. Пять из них — сестры в возрасте шести и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет погибли. Приемная мать госпитализирована. Отец детей не пострадал. Предварительной причиной пожара назван взрыв газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В начале января в Татарстане в поселке Совхоз им. Воровского в результате пожара погибли мужчина и двое его сыновей.

