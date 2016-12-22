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В Омской области арестовали обвиняемого в гибели пятерых детей при пожаре
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В Омской области арестовали обвиняемого в гибели пятерых детей при пожаре
Общество, 01:46
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В Омской области арестовали обвиняемого в гибели пятерых детей при пожаре

Следователи предъявили обвинение 39-летнему оператору автогазозаправочной станции Евгению Сердюкову, который заправил баллон с нарушениями, из-за чего произошли взрыв и пожар, при котором погибли пятеро детей из приемной семьи. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета России по Омской области.

Сердюков не признал свою вину, сейчас он находится под стражей. Инцидент произошел в частном доме в селе Седельниково Омской области. После взрыва газового баллона дом загорелся, при пожаре погибли четверо девочек шести, 10, 11 и 18 лет, а также 16-летний мальчик. Приемную мать с ожогами третьей степени доставили в больницу, отец детей не пострадал.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Теги: Омская область , Пожар , Дети , взрыв баллона
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