Постпред США при ООН пригрозила новыми военными действиями в Сирии

Соединенные Штаты не исключают военного решения конфликта в Сирии и оставляют за собой право нанести авиаудары по силам правительственных войск лидера страны Башара Асада, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время выступления в Институте политики Чикагского университета, передает ТАСС.

«Военное решение всегда рассматривается в отношении любой ситуации», — сказала Хейли, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность военных действий в Сирии. При этом она подчеркнула, что Вашингтон не хочет быть во главе решения конфликта в Сирии.

Кроме того, подчеркнула постпред при ООН, США считают необходимым сделать все, чтобы в отношении мирных жителей Сирии не применялось химическое оружие. В связи с этим Хейли отметила, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Россию, которая, по ее словам, защищает режим Асада.

При этом американский постпред не стала отвечать на вопрос, планируют ли Штаты наносить удары по военным объектам Сирии.

13 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о подозрениях Москвы, что США хотят остаться в Сирии «надолго, если не навсегда». Спустя несколько дней он сказал, что Вашингтон последовательно ведет работу на сирийской территории на протяжении последних двух-трех лет над тем, чтобы установить контроль над частью страны.