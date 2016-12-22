Пентагон не увидел угрозы от российских истребителей Су-57 в Сирии

Соединенные Штаты не рассматривают появление российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 как угрозу для своих военных операций в Сирии, заявил представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон, передает military.com.

«Мы не рассматриваем эти самолеты как угрозу для наших операций в Сирии и будем продолжать деконфликтные операции по мере необходимости», — сказал представитель Пентагона. И подчеркнул, что размещение истребителей Су-57 в Сирии противоречило бы заявлениям России об уменьшении ее контингента.

По словам Пэхона, международная коалиция во главе с США по-прежнему сосредоточена на уничтожении террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).​

21 февраля пользователь Wael Al Hussaini разместил в Twitter видеозапись, на которой были запечатлены российские самолеты, включая новейший Су-57, в небе над Сирией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о причинах появления Су-57 в Сирии и предложил узнать об этом в Министерстве иностранных дел России. При этом источник РБК в российском оборонном ведомстве сообщил, что прибытие Су-57 на авиабазу Хмеймим в Сирии стало ответом на полет американских стелс-истребителей.