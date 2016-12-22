Трамп предложил поднять возрастной порог на ношение оружия

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить возрастной ценз на покупку и ношение длинноствольного оружия до 21 года. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я буду активно продвигать проведение всесторонних проверок [для тех, кто хочет приобрести оружие] с акцентом на психическое здоровье», — написал Трамп. Он также призвал запретить продажу устройств, которые позволяют модернизировать полуавтоматическое оружие и превратить его в автоматическое.

После расстрела в школе в штате Флорида Трамп поручил Министерству юстиции США запретить реализацию устройств, с помощью которых можно модернизировать оружие для ведения автоматического огня.

Как стало известно 22 февраля, Трамп также предложил вооружать учителей для предотвращения нападений в американских школах.

Стрельба в средней школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд в штате Флорида произошла 15 февраля. Тогда 19-летний Николас Круз, отчисленный из учебного заведения за нарушения дисциплины, проник в школу и включил пожарную сигнализацию, а затем стал стрелять по выбегавшим из классов подросткам из полуавтоматической винтовки AR-15. Жертвами атаки стали 17 человек.

В США длинноствольное оружие можно продавать лицам старше 18 лет, а короткоствольное — старше 21 года.