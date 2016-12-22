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Эксперты прокомментировали видео с «Су-57 в Сирии»
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Эксперты прокомментировали видео с «Су-57 в Сирии»
Политика, 22 фев, 13:19
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Эксперты прокомментировали видео с «Су-57 в Сирии»
Пользователь Twitter из Сирии опубликовал видео с самолетами ВС России, которые он назвал истребителями Су-57. Военные эксперты разошлись в оценках: установить самолет по этим кадрам нельзя, но Су-57 в Сирии и правда могут быть
Фото: Олег Харсеев / ‹‹Коммерсантъ››

Опрошенные РБК военные эксперты разошлись во мнениях относительно того, какие самолеты были замечены пользователем Twitter Ваэлем аль-Хусейни в Сирии и какие задачи они там выполняли.

Аль-Хусейни опубликовал видео и фото, которые, как он утверждает, были сняты в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

По его словам, в авиагруппу, которую ему частично удалось снять на видео, вошли два истребителя пятого поколения Су-57, четыре истребителя Су-35, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и четыре Су-25.

Видео: WaelAlHussaini / Twitter

Из-за плохого качества снимков трудно понять, что это именно истребители Су-57, считает главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, генерал-майор Владимир Дворкин, который ранее руководил 4-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. Он занимался в том числе разработкой программных документов в области стратегических ядерных и ракетных вооружений. «Невозможно понять даже, что это за база», — сказал он в разговоре с РБК.

С мнением Дворкина согласен начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук, который также указал, что определить, где были сняты кадры и какие самолеты попали на видео, невозможно из-за угла съемки. «На видео видно, как маневрирует Су-35 и садятся два самолета, а какие это самолеты, по видео определить нельзя», — пояснил он.

Су-57 (заводской индекс Т-50, перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ имени П.О. Сухого. Ожидается, что к 2020 году он станет основным продуктом компании на рынке авиационной техники.

Позволяет нести вооружения класса «воздух — воздух» и класса «воздух — земля». Официально его характеристики не называются.

Он предназначен для уничтожения воздушных, а также наземных и надводных систем противника.

Матвийчук также рассказал, что подготовленных боевых летчиков для Су-57 еще нет, поэтому боевое оружие они применять пока не могут. «Летчики проходят подготовку в Липецке, куда через месяц-полтора будет переброшено 12 самолетов. Пока Су-57 пилотируют летчики-испытатели. Возможно, просто проверяли, как он [Су-57] будет вести себя при перелете на дальние расстояния. Только с точки зрения летательного аппарата, а не боевой машины», — заключил эксперт.

А вот главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов заявил в разговоре с РБК, что вероятность того, в районе базы Хмеймим действительно могли видеть истребители Су-57, существует. «Это [фото и видео] впервые появилось в Twitter-аккаунте человека, который часто публикует информацию с авиабазы Хмеймим, поэтому весьма вероятно, что это именно с этой базы», — считает Фролов.

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По его словам, если в Сирии есть Су-57, то пилотируют их, скорее всего, ​летчики-испытатели. «Истребители туда пригнали для проведения какого-то испытательного этапа. Наверное, в Сирию пришли одни из последних Су-57, которые в наибольшей степени соответствуют серийным или предсерийным машинам», — рассказал эксперт РБК.

Российское Минобороны официально не сообщало об отправке в Сирию новейших российских истребителей Су-57. Появление Су-57 источник РБК в Минобороны назвал ответом на американские «Стелсы». «Кроме того, у истребителя есть задача пройти проверку в реальных условиях», — пояснил собеседник. РБК направил запрос в Минобороны.

Россия действительно «использует площадку в Сирии» для испытания перспективных образцов авиации, средств наземной техники и радиоэлектронной борьбы, рассказал РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский. «Именно реальная эксплуатация в боевых условиях позволяет устранить недочеты и по завершении испытаний поставлять в войска», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, разработка истребителя пятого поколения Су-57 является «ответом» России на развитие высоких технологий в авиации за последние 20 лет.

«Первыми разработали и поставили на вооружение такой истребитель американцы, [это был] F-22. Затем появился наш Су-57, есть еще также Китай со своим истребителем J-20, который в начале этого года был принят на вооружение. Другим странам еще очень далеко до истребителей пятого поколения ​либо они не видят причин их разрабатывать», — рассказал РБК эксперт. По его словам, серийные истребители F-22 работают в составе американской группировки на Дальнем Востоке.

F-22 и Су-57 сложно сравнивать, потому что F-22 является серийным самолетом, а Су-57 «опытным», считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Минобороны все опытные образцы прогоняет через Сирию, и заодно это рекламная кампания. Такая новая мода Минобороны», — отметил эксперт.

Авторы: Любовь Алтухова, Инна Сидоркова, Наталья Демченко.
При участии: Илья Немченко.
Теги: Су-57 , Сирия , Минобороны
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