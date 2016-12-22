В адресованном принцу Гарри и его невесте письме обнаружили белый порошок
Общество, 22 фев, 16:32
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В адресованном принцу Гарри и его невесте письме обнаружили белый порошок
Скотленд-Ярд начал расследование после того, как в адресованном британскому принцу Гарри и его невесте Меган Маркл обнаружили белый порошок. Об этом сообщает газета The Guardian.
Письмо пришло в этом месяце в Сент-Джеймсский дворец в центре Лондона. После осмотра содержимого конверта эксперты заключили, что оно не представляет опасности. Пара проинформирована об инциденте.
Подозрительный пакет с белым порошком был обнаружен 13 февраля в здании британского парламента в Вестминстерском дворце. После проверки полиция установила, что порошок безопасен.
Церемония бракосочетания принца Гарри и голливудской актрисы Меган Маркл назначена на 19 мая.