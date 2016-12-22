В британском парламенте обнаружен пакет с белым порошком
Общество, 13 фев, 18:07
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В британском парламенте обнаружен пакет с белым порошком
В здании британского парламента в Вестминстерском дворце был найден подозрительный пакет с белым порошком. Об этом сообщает пресс-служба лондонской полиции.
Сейчас офис парламента закрыт, но остальная часть дворца открыта.
Полиции сообщили об обнаружении предмета около 11:36 по местному времени (14:36 мск) 13 февраля. Находка была доставлена в офис полиции. В настоящее время содержимое пакета оценивают специалисты. Полиция также расследует инцидент.
Накануне Fox News со ссылкой на полицию США сообщил, что супруга Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп госпитализирована по соображениям безопасности после получения письма, в котором содержался белый порошок.