В британском парламенте обнаружен пакет с белым порошком

В здании британского парламента в Вестминстерском дворце был найден подозрительный пакет с белым порошком. Об этом сообщает пресс-служба лондонской полиции.

Сейчас офис парламента закрыт, но остальная часть дворца открыта.

Полиции сообщили об обнаружении предмета около 11:36 по местному времени (14:36 мск) 13 февраля. Находка была доставлена в офис полиции. В настоящее время содержимое пакета оценивают специалисты. Полиция также расследует инцидент.

Накануне Fox News со ссылкой на полицию США сообщил, что супруга Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп госпитализирована по соображениям безопасности после получения письма, в котором содержался белый порошок.