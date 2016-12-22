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В США создали компанию по продаже надувных космических станций
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В США создали компанию по продаже надувных космических станций
Технологии и медиа, 21 фев, 10:50
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В США создали компанию по продаже надувных космических станций

Компания Bigelow Aerospace, работающая в сфере космического туризма, объявила о создании дочерней организации, которая займется продажей и управлением коммерческих космических станций, говорится в сообщении компании. К настоящему моменту ​Bigelow Aerospace уже удалось создать экспериментальный модуль, пристыкованный к МКС.

«Новая коммерческая космическая компания Bigelow Space Operations (BSO) займется продажами, обслуживанием клиентов и управлением космическими станциями, разработанными Bigelow Aerospace», — говорится в документе.

Bigelow Aerospace была создана в 1999 году предпринимателем Робертом Бигелоу. Компания разрабатывает космические станции на основе технологии с применением «космической ткани». Такая станция выводится на орбиту в сложенном состоянии и надувается под давлением воздуха. В 2006 году компания апробировала эту технологию, запустив в космос модуль Genesis I. На орбиту он был выведен с помощью российско-украинской ракеты «Днепр», запущенной с космодрома в Оренбургской области. Летом 2007 года эксперимент был повторен с модулем Genesis II. Для того, чтобы частично окупить запуск, Bigelow Aerospace предложила всем желающим за $295 запустить в космос внутри модуля любой предмет.

На МКС со второй попытки развернули надувной модуль NASA
Технологии и медиа

В 2016 году компания отправила в космос модуль BEAM (Bigelow Expandable Activity Module). Для его доставки на орбиту Bigelow Aerospace воспользовалась услугами другой частной космической компании, Space X и ее грузового корабля Dragon. 16 апреля модуль состыковался с МКС, 29 мая он был полностью развернут. Его целью стало испытание возможности эксплуатации надувных космических модулей.

В 2021 году компания планирует разместить на орбите автономные космические станции B330-1 и B330-2. Позднее Bigelow Aerospace планирует построить более крупную космическую станцию, чей внутренний объем должен в 2,4 раза превысить объем МКС. BSO должна заняться управлением этими станциями и поиском заинтересованных в их эксплуатации.

Трамп представил план по отказу от финансирования МКС
Технологии и медиа

Заявление о запуске новой компании произошло на фоне сообщений о том, что США планируют с 2025 года отказаться от финансирования МКС. Согласно проекту бюджета, который был подготовлен администрацией Дональда Трампа, американская космическая отрасль будет переориентирована на исследования Луны и Солнечной системы. При этом в околоземном пространстве NASA будет опираться на сотрудничество с частными компаниями.

Теги: Космос , Международная космическая станция
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