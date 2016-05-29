На МКС со второй попытки развернули надувной модуль NASA

Надувной модуль BEAM, произведенный компанией Bigelow Aerospace миллиардера Роберта Бигелоу, со второй попытки развернули на МКС. Переход на подобные модули вместо металлических может помочь сэкономить миллионы

Модуль BEAM (Фото: NASA via AP)

На Международной космической станции успешно развернули надувной модуль BEAM (Bigelow Expandable Activity Module). Об этом сообщается на сайте NASA.



Развертывание модуля началось в четверг, однако процедуру пришлось перенести из-за проблем с давлением.

Модуль BEAM является первым созданным частной компанией и первым надувным модулем на МКС, он был доставлен на станцию в апреле на борту грузового космического корабля SpaceX Dragon. Его произвела компания Bigelow Aerospace, которая принадлежит миллиардеру Роберту Бигелоу и базируется в американском Лас-Вегасе.



Аппарат весит 1,4 т. Как сообщал Reuters, он изготовлен из легких ударопрочных материалов. Переход на подобные модули вместо металлических может помочь сэкономить миллионы долларов на запусках в космос. Эксперимент, в ходе которого эксперты будут наблюдать, как модуль работает в космосе, должен продлиться два года.