СМИ узнали о слове «бардак» в оценке Джонсоном ситуации по Brexit

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию вокруг процесса Brexit «бардаком». Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в Европейском союзе.

По информации источников, Джонсон сделал это заявление во время одной из встреч с высшими должностными лицами Германии. Одна из них прошла в ноябре 2016 года, вторая — в апреле 2017 года.

Источники отметили, что глава МИД Британии, скорее всего, говорил о сложных переговорах по Brexit, а не о самом решении страны покинуть Евросоюз. Собеседник газеты подчеркнул, что Джонсон на встрече призвал немецких чиновников «превратить Brexit в экономическую возможность».

«Любой здравомыслящий человек справедливо отвергнет эти старые утверждения, примет их за бессмыслицу. Борис знает, что Brexit будет иметь большой успех и намерен вернуть под контроль наши деньги, законы и границы», — сообщил газете один из друзей Джонсона.