Британская палата общин приняла законопроект о выходе из ЕС

Нижняя палата парламента Великобритании в третьем чтьении приняла законопроект о Brexit, сообщает SkyNews. Теперь документ перейдет на рассмотрение в палату лордов.

324 депутата палаты общин поддержали законопроект, против него проголосовали 295 депутатов. «Мы приветствуем то, что законопроект успешно завершил этот этап прохождения через парламент. С самого начала наш подход заключался в конструктивной работе с депутатами для улучшения документа. Мы ожидаем начала работы с пэрами (членами палаты лордов. — РБК) после того, как концу этого месяца он перейдет на рассмотрение в палату лордов», — прокомментировал итоги голосования министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

В то же время, отмечает SkyNews, законопроект может вернуться на повторное рассмотрение в палату общин в связи с тем, что ряд членов верхней палаты парламента уже изъявили желание внести в текст документа поправки.

Законопроект о Brexit устанавливает сроки выхода Великобритании из ЕС и устанавливает верховенство британского законодательства над европейским. Против законопроекта выступает партия лейбористов, которая в октябре пригрозила заблокировать прохождение документа.