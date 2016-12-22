Тереза Мэй исключила возможность второго референдума по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность второго референдума по выходу страны из Евросоюза. Об этом она заявила в интервью программе «20 Heures» на телеканале France-2.

«Второго референдума по Brexit не будет. Мы спросили [граждан Великобритании], и они высказали свою точку зрения: они хотят покинуть Европейский Союз», — сказала Мэй. Вместе с тем, она отметила, что Соединенное Королевство «является частью Европы». «Мы покидаем ЕС, но не покинем Европу», — подчеркнула премьер-министр.

Палата общин Великобритании 18 января приняла в третьем чтении законопроект о Brexit. В поддержку законопроекта выступили 324 депутата, против проголосовали 295 депутатов. «Мы ожидаем начала работы с пэрами [членами палаты лордов], после того как к концу этого месяца он [законопроект] перейдет на рассмотрение в палату лордов», — сказал министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

По информации телеканала Sky News, законопроект может быть повторно рассмотрен в палате общин из-за того, что некоторые члены палаты лордов заявили о желании внести поправки в документ. Партия лейбористов выступает против законопроекта о Brexit. В октябре партия пригрозила заблокировать законопроект.

