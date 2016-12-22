Volkswagen отозвал в России почти 5 тыс. автомобилей Audi
Бизнес, 20 фев, 17:20
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Volkswagen отозвал в России почти 5 тыс. автомобилей Audi
Официальный представитель Audi на российском рынке — ООО «Фольксваген Груп Рус» отозвало 4857 автомобилей Audi A4, A5 и Q5, проданных в период с 2011 по 2016 год, из-за возможного отказа дополнительного нагревательного элемента климатической установки. Об этом сообщил Росстандарт.
Из-за отказа нагревательного элемента может произойти возгорание. «На транспортных средствах Audi (A4, A5, Q5) будет произведена замена нагревательного элемента», — говорится в сообщении. Элемент заменят бесплатно.
В конце 2017 года Росстандарт уже сообщал о решении отозвать 1880 автомобилей Audi по этой же причине.В конце января более 6,5 тыс. автомобилей отозвал и официальный российский дилер Mercedes. Причиной стали возможные неполадки с подушкой безопасности.