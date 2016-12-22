Mercedes отозвал более 6,6 тыс. автомобилей в России

Официальный дилер Mercedes в России — АО «Мерседес-Бенц рус» отозвал 6 639 автомобилей. Причина — возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили классов А, В, С, CLA, GLA и GLC, проданные с 2012 по 2014 год. Машины проверят и при необходимости доработают рулевую колонку.

Владелец может самостоятельно проверить по VIN-коду, попал ли его автомобиль под отзыв, или дождаться сообщения от дилера. Ремонт проведут бесплатно.

В сентябре 2017 года «Мерседес-Бенц рус» сообщил, что отзывает в России более 8,4 тыс. автомобилей классов GLE, GLE купе и классов E, С, GLС и S из-за проблем с электроусилителем рулевого управления.