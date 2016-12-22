Volkswagen отозвал в России почти 2 тыс. Audi

Российский дилер Volkswagen — ООО «Фольксваген Груп Рус» — отзывает 1880 автомобилей Audi A4, A5, Q5 из-за риска возгорания. Об этом автовладельцев уведомил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, проданные в России с 2011 по 2016 год. Причиной назван возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки. Ее сбой может привести к оплавлениям и возгоранию. Для исправления неполадки на автомобилях нужно заменить нагревательный элемент и программное обеспечение климатической установки.

​Volkswagen оповестит владельцев названных автомобилей рассылкой писем и по телефону о необходимости направить машину в ближайший дилерский центр для ремонта. Работы будут проведены бесплатно.

25 декабря об отзыве автомобилей из России заявил Nissan. Отзыву подлежат более 100 тыс. автомобилей моделей Note и Tiida, проданные с августа 2008 года по август 2014 года. Причина отзыва — возможное некорректное срабатывание систем безопасности, в частности, пиропатронов для подушек безопасности.

