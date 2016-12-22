Глава Роскомнадзора рассказал о саморегуляции интернет-площадок

Интернет-площадки самостоятельно удаляют большую часть запрещенного контента, не дожидаясь блокировки. Об этом на коллегии Роскомнадзора сообщил глава ведомства Александр Жаров, передает корреспондент РБК.

По словам Жарова, таким образом убирается около 70% запрещенного контента.

С начала действия закона о блокировке «зеркал» интернет-ресурсов заблокировано 600 сайтов, сообщил глава Роскомнадзора.

Министр связи Николай Никифоров назвал блокировку «зеркал» значимым инструментом поддержки легальных ресурсов и правообладателей. По его словам, за пять месяцев этот способ уже доказал эффективность.