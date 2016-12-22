Акции UC Rusal в Гонконге упали почти на 5% после китайского Нового года

Акции крупнейшего в мире производителя алюминия компании UC Rusal на Гонконгской бирже снизились на 4,78%, до 5,38 гонконгских долларов после возобновления торговой сессии, которая прерывалась из-за Нового года по лунному календарю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ценные бумаги UC Rusal торгуются на Гонконгской фондовой бирже, на которой компания в 2010 году провела IPO, и Московской фондовой бирже.
19 февраля стало известно, что ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продаст 6% акций UC Rusal консорциуму Zonoville Investments Limited. Таким образом, Прохоров полностью выйдет из капитала производителя алюминия.
Бизнесмен Михаил Прохоров еще летом 2016 года начал искать покупателя на свой пакет в UC Rusal. В течение 2017 года Прохоров дважды по частям продал принадлежащие ему акции, снизив свою долю до 6,7%.
Крупнейшим акционером UC Rusal является En+ Олега Дерипаски, которому принадлежит 48,13% компании. Еще 8,75% принадлежит Amokenga Holdings («дочка» швейцарского трейдера Glencore). В свободном обращении находится 16,37% акций, еще 0,25% — у менеджмента компании.