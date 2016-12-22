ОНЭКСИМ Прохорова полностью вышел из UC Rusal

ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продаст 6% акций UC Rusal консорциуму Zonoville Investments Limited. Таким образом, Прохоров полностью выйдет из капитала производителя алюминия

Михаил Прохоров (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Консорциум Zonoville Investments Limited сообщил о достижении соглашения ​о покупке 6% акций UC Rusal у ОНЭКСИМа Михаила Прохорова. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Zonoville Investments Ltd. принадлежит группе инвесторов во главе с Renova Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника. По итогам сделки Zonoville Investments Limited и связанная c консорциумом компания SUAL Partners Limited консолидируют 26,5% акций Rusal. Сумма сделки не разглашается. Исходя из цены на закрытие Гонконгской биржи в понедельник, стоимость такого пакета составляет $658,2 млн.

Представитель ОНЭКСИМа Андрей Беляк отказался от комментариев. Представитель «Реновы» не ответил на запрос РБК.

Крупнейшим акционером UC Rusal является En+ Олега Дерипаски: ему принадлежит 48,13% компании. Еще 8,75% принадлежит Amokenga Holdings («дочка» швейцарского трейдера Glencore). В свободном обращении находится 16,37% акций, еще 0,25% — у менеджмента компании. Еще в конце прошлого года, накануне размещения En+ на Лондонской бирже, швейцарская Glencore объявила, что собирается обменять 8,75% в UC Rusal на акции En+ (доля Олега Дерипаски в алюминиевой компании, таким образом, увеличится до 56,88%). На прошлой неделе Виктор Вексельберг заявил РБК, что менять 20,5% в UC Rusal на акции En+ пока не собирается.

ОНЭКСИМ Прохорова с лета 2016 года начал искать покупателя на свой пакет в UC Rusal (на тот момент его доля составляла 17,02%). Эту долю Прохоров получил еще в 2008 году, в рамках расчета Олега Дерипаски за блокпакет «Норникеля». В феврале 2017 года ОНЭКСИМ продал на бирже 3,3% акций компании за $240 млн. В августе 2017 года Прохоров продал еще 7% UC Rusal компании Zonoville Investments, снизив свою долю до 6,7%.Стоимость пакета тогда была определена в $503,885 млн при рыночной стоимости $719,8 млн. По данным сайта UC Rusal, сейчас у ОНЭКСИМа 6% в алюминиевой компании.

Ранее сообщалось, что после завершения этой сделки перестанет действовать соглашение между крупнейшими акционерами UC Rusal — En+ Олега Дерипаски, Sual Partners, ОНЭКСИМом и швейцарской Glencore (8,75%): соглашение действовало до тех пор, пока доля одного из них не упадет ниже 5%. Впрочем, источник, близкий к одному из акционеров UC Rusal, сказал РБК, что соглашение продолжает действовать для остающихся крупнейших акционеров компании. Оно дает миноритарным акционерам в том числе право вето по ключевым вопросам. У ОНЭКСИМа было право номинировать одного директора в совет директоров UC Rusal, а также одного директора — в совет директоров «Норникеля». Совет директоров UC Rusal не связан с акционерным соглашением и не является стороной договора, сказал РБК источник, близкий к совету директоров компании.

В последние годы Михаил Прохоров последовательно распродает свои активы в России. О намерении бизнесмена избавиться от российских активов в июле 2016 года писали «Ведомости». С тех пор Прохоров продал Роману Авдееву девелоперскую компанию ОПИН, Григорию Березкину — медиахолдинг РБК, а 20% в «Уралкалии» — белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку, близкому к владельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину. Кроме того, Прохоров объявил о продаже 49% в клубе НБА Brooklyn Nets сооснователю интернет-ретейлера Alibaba Джозефу Цаю, который сможет через четыре года выкупить контрольный пакет в клубе. Исключением из этого ряда стало участие Прохорова в IPO одного из крупнейших продавцов обуви в стране — компании «Обувь России» (в августе 2017 года он купил в ней долю в 24,99%). Кроме того, миллиардеру принадлежат банки «Международный финансовый клуб» (в январе стало известно о планах ОНЭКСИМа увеличить долю в нем до 100%), «Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит», энергетическая компания «Квадра», страховая компания «Согласие».