Мадуро объявил о запуске венесуэльской криптовалюты

Венесуэла запустила свою криптовалюту El Petro. Об этом сообщается в Twitter венесуэльского президента Николаса Мадуро.



«Коллеги, через несколько минут мы запустим в мир нашу венесуэльскую криптовалюту El Petro, которая укрепит нашу экономику», — написал он.

О том, что у Венесуэлы будет своя криптовалюта, Мадуро объявлял в декабре 2017 года. По его мнению, это поможет стране нарастить «денежный суверенитет» и преодолеть финансовую блокаду. Мадуро также заявлял, что она поможет поиску новых источников бюджетных поступлений. Он отметил, что El Petro будет обеспечиваться ресурсами, которые добываются на территории Венесуэлы, а именно алмазами, золотом и нефтью.

В январе 2018 года Мадуро выдал распоряжение выпустить 100 млн криптовалюты, которая будет обеспечена венесуэльской нефтью. Он отметил, что стоимость каждого El Petro будет равна цене одного барреля венесуэльской нефти.