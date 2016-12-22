Климкин анонсировал встречу в «нормандском формате» в «ближайшее время»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча в нормандском формате состоится в «ближайшие дни». Об этом он сообщил на программе «Свобода слова» телеканала ICTV.



«На шесть часов в пятницу (16 февраля. — РБК) планировалась нормандская встреча, потом мы ее переносили несколько раз. И в результате, путем звонков друг с другом, договорились, что она состоится в ближайшее время», — сказал Климкин (цитата по «Укринформ»).



Встреча 16 февраля «нормандской четверки» на уровне глав МИД Украины, Германии, Франции и России в Мюнхене сорвалась из-за немецкой делегации, у которой «что-то пошло не так», сообщал украинский министр иностранных дел 17 февраля. То, что встреча не состоялась, подтвердил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль «неожиданно был вынужден улететь в Берлин».

Однако Лавров встретился с Климкиным лично и «подробно обсудил» все вопросы. В свою очередь, украинский министр отметил, что в результате он со своим российским коллегой «ни о чем не договорились» из-за позиции Москвы по Донбассу. Во время переговоров главы МИДов двух стран затронули вопросы об обмене и освобождении пленных и политических заключенных на Украине, а также о вводе миротворцев ООН на юго-восток страны.

В последний раз представители «нормандской четверки» проводили встречу в феврале 2017 года в Мюнхене.