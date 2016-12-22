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Глава МИД Украины заявил о срыве переговоров в «нормандском формате»
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Глава МИД Украины заявил о срыве переговоров в «нормандском формате»
Мюнхенская конференция, 17 фев, 23:44
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Глава МИД Украины заявил о срыве переговоров в «нормандском формате»

Встреча «нормандской четверки» сорвалась из-за того, что «что-то пошло не так» с немецкой делегацией, заявил у себя в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин.

«Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене — таков главный итог Мюнхенской конференции. Касательно встречи в «нормандском формате» — в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. На этот раз в немецкой делегации», — написал Климкин.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров не подтвердил встречу в Мюнхене министров иностранных дел«нормандской четверки». Лавров объяснил это тем, что, несмотря на готовность представителей России, Украины, Франции, глава МИД Германии Зигмар Габриэль срочно вернулся в Берлин.

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В то же время глава МИД России отметил, что «все очень подробно обсудил» с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Украинский министр отметил, что по итогам беседы с Лавровым они «ни о чем не договорились» из-за позиции России по Донбассу. В разговоре министры касались вопросов обмена и освобождения пленных и политических заключенных на Украине, а также ввода миротворцев ООН на юго-восток страны.

В последний раз представители «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) встречались в феврале 2017 года в Мюнхене.

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Конференция по мировой безопасности прошла в Мюнхене 17–19 февраля. Впервые она была организована в 1962 году. В преддверии конференции был выпущен экспертный доклад «На край пропасти — и обратно?», в котором современный период истории назывался самым конфликтным с 1945 года, а в числе наиболее значимых угроз мировой безопасности назывались вероятность торговой войны США и Китая, неверные действия участников существующих конфликтов (на Украине, в Сирии и др.), соперничество в сфере технологий, переход к протекционизму в экономике, отмена ядерной сделки с Ираном и падение доверия к общественным институтам.


 

Теги: Мюнхен , «нормандская четверка» , Павел Климкин
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