В Дагестане усилены меры безопасности после нападения на храм

Меры безопасности в православных храмах Дагестана усилены после нападения на прихожан в Кизляре 18 февраля. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь Махачкалинской епархии Сергей Никифоров.

«Сотрудники полиции сейчас охраняют все приходы в Дагестане. В Кизляре усилены меры безопасности в Свято-Георгиевском и Никольском храмах и Крестовоздвиженском женском монастыре», — сообщил Никифоров. Он добавил, что в республике 18 православных храмов и пять часовен.

В пресс-службе УМВД по Дагестану РБК рассказали, что после инцидента в Кизляре полиция переведена на усиленный режим работы. «Руководство дало нарядам патрульной службы указания нести дежурство максимально приближенно к православным храмам и быть более бдительными», — сказали в УМВД.

Накануне во время вечерней службы в кизлярском храме Георгия Победоносца вооруженный мужчина напал на прихожан. Погибли пять человек, еще несколько, включая двух сотрудников правоохранительных органов, пострадали. Стрелок был убит полицейскими. Его опознали как жителя республики Халила Халилова. По словам источников РБК, он был членом «спящей» ячейки организации «Исламское государство» (запрещена в России).