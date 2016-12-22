В мэрии Кизляра назвали имя устроившего стрельбу возле храма

Мэрия дагестанского города Кизляр сообщила имя устроившего стрельбу возле храма Георгия Победоносца, им оказался 22-летний Халил Халилов. Ранее имя Халилова назвали источники РБК в правительстве республики и федеральном МВД.

«Убитый стрелок был опознан как житель села Рассвет Тарумовского района Дагестана», — сказано в сообщении на сайте мэрии.

По данным Reuters, ответственность за стрельбу на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Источники РБК сообщали, что стрелок Халилов входил в так называемую «спящую» ячейку ИГ. Утверждается, что нападение на христианский храм он приурочил к Прощеному воскресенью.

Видео: Ruptly

Как сообщают местные власти, стрельбу возле храма Халилов устроил в 16:30 во время вечерней службы. Его жертвами стали четыре женщины, еще одна скончалась позднее в больнице. Еще несколько человек, включая двоих правоохранителей, получили ранения. Нападавший был застрелен.

«Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками «Аллаху акбар» <...> Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож», — рассказывал РБК настоятель храма Георгия Победоносца отец Павел.