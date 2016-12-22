Патриарх Кирилл назвал расстрел людей у церкви в Дагестане провокацией

Патриарх Московский и всея Руси потрясен расстрелом людей у церкви в Дагестане. Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха иерей Александр Волков. Его слова опубликованы на Telegram-канале пресс-службы главы Русской православной церкви.



«Предстоятель Русской церкви расценивает это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе», — сказал Волков. Он отметил, что патриарх выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и молится об упокоении жертв стрельбы.

Пресс-секретарь предстоятеля РПЦ отметил, что в Русской православной церкви глубоко обеспокоены произошедшим и настаивают на тщательном расследовании «этого преступления».

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В воскресенье, 18 февраля, в городе Кизляр мужчина открыл огонь из ружья около храма Георгия Победоносца. В результате погибли пять человек, ранения получили пятеро. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 (убийство) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

В Следственном комитете рассказали, что стрелком был 23-летний местный житель. Источники РБК в правительстве Дагестана и в федеральном МВД рассказали, что нападавший жил в селе Кидеро и его звали Халил Халилов. По словам собеседника РБК, он входил в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России) и был членом ее спящей ячейки. Источник в полиции рассказал, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме родителей Халилова.