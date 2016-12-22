Медиакомпания RIA Global зарегистрировалась в качестве иноагента в США

Медиакомпания RIA Global LCC, производящая контент для агентства Sputnik, зарегистрировалась в качестве иностранного агента по требованию Министерства юстиции США. Об этом свидетельствуют данные в реестре иноагентов на сайте ведомства.

Минюст США потребовал от RIA Global зарегистрироваться в качестве иноагента 10 января. В посольстве России в Вашингтоне тогда назвали неприемлемой практику давления на российские СМИ. «Расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям. Твердо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету», — указывалось в сообщении.

Власти США в сентябре 2017 года потребовали компанию, обслуживающую телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иноагента. В ноябре 2017 года главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выполнил требование и зарегистрировался как иностранный агент. В конце ноября американский к​онгресс также лишил журналистов RT аккредитации.

В ответ президент Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах в России. Ключевым фактором получения статуса иноагента является финансирование средств массовой информации из-за рубежа. В январе 2018 года Госдума в первом чтении одобрила поправки в закон, согласно которым иноагентами также будут считаться те, кто перепечатывает материалы СМИ-иноагентов.