В Калуге при столкновении поезда с бензовозом пострадал человек

Один человек пострадал во время столкновения дизельного поезда с бензовозом в Калуге. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Калужской области.

Инцидент произошел 18 февраля в 10:51 мск на железнодорожном переезде 171-й км перегона Перспективная — Ферзикового Калужского региона Московской железной дороги (МЖД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЖД, поступившем в РБК. В ликвидации последствий происшествия, по данным МЧС, принимали участие 13 человек и пять единиц техники. Инцидент не повлиял на график движения поездов.

Накануне следователи в Санкт-Петербурге возбудили два уголовных дела после столкновения скоростного поезда «Ласточка» с автобусом на железнодорожном переезде. Поезд следовал из Петербурга в Выборг и врезался в автобус MAN. В результате водитель автобуса получил ранения. Следствие установило, что причиной аварии стало «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» сотрудником РЖД, контролировавшим движение на переезде.