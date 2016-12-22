В Ленинградской области поезд «Ласточка» на переезде врезался в автобус

На железнодорожном переезде в Ленинградской области поезд «Ласточка» столкнулся с экскурсионным автобусом, говорится в сообщении на сайте РЖД. В полиции заявили об одном пострадавшем в результате ДТП.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / «ВКонтакте»

Авария произошла на железнодорожном переезде 56 км на перегоне Зеленогорск — Рощино. «Водитель автомобиля выехал перед приближающимся поездом на железнодорожный переезд, оборудованный шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — сообщили в РЖД.

«Поступила информация о столкновении микроавтобуса и электропоезда на железнодорожных путях Курортного района Санкт-Петербурга. На место выехали сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств случившегося. По предварительным данным, пострадал один человек», — сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / «ВКонтакте»

Несмотря на ДТП, движение поездов на этом участке железной дороги осуществляется в нормальном режиме.

Ранее в Ленинградской области возле города Луга съехал в кювет школьный автобус. В автобусе находились более 20 детей, никто из них не пострадал.