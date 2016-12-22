При столкновении поездов в Австрии погиб человек

Два пассажирских поезда столкнулись на районе австрийского города Леобена. По предварительным данным, один человек погиб, от 15 до 20 пострадали. Об этом сообщает местный портал Die Presse.

Инцидент произошел в 12:45 по местному времени (14:45 мск). Один из поездов следовал из Граца в Саарбрюккен. Второй — пригородный поезд.

Движение на участке, прилегающем к месту аварии, приостановлено.

Полиция федеральной земли Штирия сообщила в Twitter, что ранения получили 22 человек, в том числе двое детей. Личность жертвы аварии, по данным стражей порядка, пока не установлена.