Постпред России в ОБСЕ заявил о снятии охраны с Россотрудничества в Киеве

Россия встревожена снятием полицейской охраны вокруг здания Россотрудничества в Киеве, которое ранее подверглось нападению радикалов. Об этом заявил постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич, ​опубликовав в Twitter соответствующий документ, направленный украинской полиции.

Кроме того, как сообщает ТАСС, Лукашевич предупредил, что радикалы намерены в следующий раз поджечь здание Россотрудничества.

17 февраля около 40 радикалов из украинской националистической группировки С14 напали на здание Россотрудничества в Киеве. Взломав с помощью болгарки дверь, они разгромили выставку, посвященную памяти певца Федора Шаляпина​, сорвали и растоптали российский флаг, несмотря на прибытие полиции. Это делалось под лозунгами «Геть ФСБ», «Мы с Донбасса — смерть Кремлю», а также «Свободу Сенцову». В это время в здании проводилась репетиция детского спектакля «Ревизор».

В Россотрудничестве пообещали «принять меры», а МИД России направил Украине ноту протеста.

