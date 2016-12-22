Лавров назвал «иррациональным мифом» заявления об угрозе России Европе

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления о вмешательстве России во внутриполитические процессы других стран, в том числе в Brexit и референдум в Каталонии, «ошибочным» стереотипом. Об этом глава МИД заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которой велась на сайте мероприятия.

По словам министра, за «минувшие десятилетия» Евросоюз не смог найти «золотую середину» в отношениях с Москвой. «Ныне в ходу иррациональный миф о «всемогущей российской угрозе», следы которой пытаются найти повсюду — от Brexit до каталонского референдума», — сказал Лавров.

Он отметил при этом, что в Европе в 1990-е годы преобладало представление о России как о «подмастерье», которого необходимо обучать «по западным стандартам».

Ранее ряд стран выступил с обвинениями в отношении России, официально обвинив ее в массовой хакерской атаке​ с помощью вредоносной программы NotPetya, произошедшей летом 2017 года. С обвинениями выступили Великобритания, Дания, Австралия и США. Вашингтон также заявил, что кибератака является доказательством участия Москвы в конфликте в Донбассе.

Кроме того, 16 февраля прокуратура США опубликовала обвинительное заключение, исходя из которого 13 граждан России считаются подозреваемыми во вмешательстве в президентские выборы в США. Среди них — Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Александра Крылова, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда и другие.