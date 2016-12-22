СК попросил снять с работы главу ракетно-космического центра «Прогресc»

Следователи провели обыск в ракетно-космическом центре «Прогресс», после чего СК попросил суд на время отстранить от должности гендиректора компании Александра Кирилина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями

Александр Кирилин (Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости)

Сотрудники Следственного комитета при поддержке сотрудников ФСБ провели обыск в расположенном в Самаре ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс». Об этом РБК сообщила помощник руководителя Управления СК по Самарской области Елена Шкаева

«Обыски связаны с ранее возбужденными уголовными делами в отношении сотрудников РКЦ «Прогресс». Мы оказываем содействие правоохранительным органам и в полном объеме предоставляем запрашиваемую информацию», — сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

В СК РБК сообщили, что ведомство подало ходатайство о временном отстранении от должности генерального директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина. По словам Елены Шкаевой, Кирилин подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

По версии следствия, в 2012–2016 годах Кирилин «в целях получения выгод и преимуществ» для неназванного ООО заключил с ним договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, чем причинил «ущерб экономическим интересам АО «РКЦ «Прогресс».

«РКЦ «Прогресс» в адрес указанного ООО оплачено €11,784 млн, а для выполнения обязательств по договору ООО затратило €9,783 млн, получив таким образом прибыль в размере более €2 млн, которая могла остаться в собственности АО «РКЦ «Прогресс» в случае самостоятельной закупки пресса без участия посредника», — подчеркивается в сообщении СК.

Консультант Самарского районного суда Сергей Лесков сообщил РБК, что ходатайство СК об отстранении Кирилина суд рассмотрит 16 февраля.

АО «РКЦ «Прогресс» занимается разработкой и производством ракет-носителей среднего класса, которые используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на МКС, а также запуска спутников. На сайте РКЦ говорится, что к настоящему времени запущено 1884 построенных компанией ракет-носителей и 991 космический аппарат.