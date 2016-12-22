ЦИК назвала лидеров телеэфира среди кандидатов в президенты

Лидерами среди кандидатов в президенты по количеству телевизионных сюжетов за период с 26 января по 11 февраля стали действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Такие данные озвучила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что частота упоминаний зависит от количества создаваемых кандидатом поводов. «Например, у кандидата Путина была на первой неделе, с 26 января, большая встреча с доверенными лицами и большой объем эфирного времени, но во вторую неделю он в два раза уменьшился», — пояснила секретарь ЦИК.

Авторские программы — например, «Познер» на «Первом канале» в замеры не входят, как и новости, посвященные исполнению кандидатами, занимающими госдолжности, своих обязанностей. Это касается Путина и Жириновского, отметила Гришина.

Секретарь ЦИК добавила, что нынешняя кампания «беспрецедентно информативна для избирателей». «Такой подход СМИ впервые за эти годы демонстрируется», — подчеркнула она. На этом фоне «вызывают удивление предвзятые и необъективные оценки информационной кампании со стороны отдельных политических деятелей и журналистов».

14 февраля ЦИК обратилась к «Первому каналу» с просьбой не показывать фильм Оливера Стоуна «Путин», хотя комиссия признала, что призывов к голосованию там нет. После получения замечания руководство канала убрало из сетки вещания последнюю серию четырехсерийного фильма.

Выборы президента пройдут 18 марта. Баллотироваться будут восемь человек: Сергей Бабурин — «Российский общенародный союз», Павел Грудинин — КПРФ, Владимир Жириновский — ЛДПР, Владимир Путин — самовыдвиженец, Ксения Собчак — «Гражданская инициатива», Максим Сурайкин — «Коммунисты России», Борис Титов — Партия роста, Григорий Явлинский — «Яблоко».