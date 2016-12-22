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Совладелец S7 призвала не приглашать чиновников на инвестиционные форумы
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Совладелец S7 призвала не приглашать чиновников на инвестиционные форумы
Инвестиционный форум «Сочи-2018», 16 фев, 14:16
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Совладелец S7 призвала не приглашать чиновников на инвестиционные форумы

Председатель совета директоров и совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева призвала не приглашать чиновников на инвестиционные форумы, потому что они «не делают бизнес». Об этом Филева заявила на сочинском инвестиционном форуме на сессии «Женское лидерство — энергия будущего», передает корреспондент РБК.

«Они не делают бизнес, они не реальные люди. Вы говорите про борьбу с коррупцией, а я задаюсь вопросом — откуда у них деньги на костюмы и ботинки. У каждого костюм не меньше $1000 стоит. Они красиво одеваются, делают какие-то терки между собой. У нас нет терок с мужчинами. Мы нужны этой стране. Знаете, гомосексуализм — высшая степень мужских терок, они по-другому друг с другом уже не могут», — поделилась Филева.

Ранее в рамках форума Филева рассказала свою версию краха авиакомпании «Трансаэро». По ее словам, занимавшая до 2015 года пост гендиректора Ольга Плешакова «была в эйфории». «Ольга [Плешакова] — пример женщины, которая решила, что она — все <...> И она росла, и она не смогла себя удержать и послушать [своего мужа]. У нее очень неглупый муж. Она не смогла его услышать. Человек не должен терять голову, особенно женщина», — говорила Филева.

Наталья Филева в апреле 2017 года стала третьей в топ-5 богатейших женщин России. Издание оценило ее состояние в $600 млн.

В S7 Group входят в том числе авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Филева и ее супруг Владислав стали контролирующими акционерами авиакомпании «Сибирь» в 1998 году. В 2006 году появился бренд S7, а в 2008 году заработала авиакомпания «Глобус».

Теги: S7 , инвестиционный форум
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