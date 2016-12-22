В S7 объяснили крах «Трансаэро» «эйфорией» главы компании

Председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталья Филева заявила, что крах «Трансаэро» связан с «эйфорией» его гендиректора Ольги Плешаковой. Об этом Филева заявила на сочинском инвестиционном форуме на сессии «Женское лидерство — энергия будущего», передает корреспондент РБК.

«Я поняла, что мужчины очень даже водолазы. Они отлично разбираются в рыбках и камушках. Мы должны слушать, что они говорят. Ольга [Плешакова] — пример женщины, которая решила, что она — все», — заявила Филева. По ее словам, гендиректор «Трансаэро» показала стремительный рост, но «забыла», что является «поддержкой компании».

«И она росла, и она не смогла себя удержать и послушать [своего мужа]. У нее очень неглупый муж. Она не смогла его услышать. Человек не должен терять голову, особенно женщина. Когда человек в эйфории, когда он считает, что он может все, и повелевает всем, с ним очень тяжело разговаривать», — продолжила Филева.

Затем председатель поделилась советами управления: «Я всегда увольняю девочку, если у нее какой-то роман на предприятии». Через некоторое время она добавила: «Помните о сексе, мир прост — в нем рождаются дети, в нем есть любовь и верность».

«Трансаэро», входившая в число крупнейших российских авиакомпаний, прекратила полеты осенью 2015 года, не выдержав высокой долговой нагрузки. Основными кредиторами авиакомпании являются банки и лизингодатели, среди которых «ВЭБ-лизинг» (42 млрд руб.), Газпромбанк (13,6 млрд руб.), дочерние структуры ВТБ (19,3 млрд руб.) и сам ВТБ (более 9,4 млрд руб.).



Генеральным директором «Трансаэро» до банкротства была Ольга Плешакова, она же с супругом Александром Плешаковым и свекровью Татьяной Анодиной контролировала компанию, на конец 2016 года акциями в семье владел только Плешаков (59,48%).