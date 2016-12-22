Друг россиянина рассказал о его гибели в Сирии

Погибшего в Сирии россиянина Олега Терещенко похоронят на родине, в станице Крыловской Краснодарского края. Дата похорон пока не определена. Об этом РБК сообщил его друг Александр.

По его словам, друзья узнали о гибели Терещенко от его сослуживцев.

Терещенко, по словам Александра, решил поехать в Сирию из-за заработка. «Платили хорошо, а он привык красиво жить. Воевал в Чечне, на Украине, в Сирии», — рассказал он. Александр добавил, что перед командировкой его друг сказал, что едет «крайний раз», так как в предыдущий выезд получил серьезную травму. До ухода в наемники Терещенко был сотрудником полиции.

Другой друг Олега Терещенко Дмитрий рассказал: «Гибель Олега — большая и невосполнимая утрата для меня, ведь мы с ним друзья с детства. Был очень хорошим другом и человеком, всегда был готов помочь, всегда улыбался и был душой компании. Мне действительно его не хватает».

«Я знаю, что он работал в частной военной компании, что был в командировке в Сирии. Точно не известно, при каких обстоятельствах он погиб. Я училась в одном классе с его братом. Олег был отличным парнем, всегда на позитиве, у него куча друзей. Сейчас вся станица [Крыловская] гудит из-за его гибели», — рассказала РБК знакомая Олега Терещенко Ирина.

На прошлой неделе Пентагон отчитался об ударе по проправительственным войскам Сирии. Позже появились сообщения, что среди погибших были в том числе «российские наемники из ЧВК Вагнера». По разным данным, их число колеблется от четверых до сотни.

15 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «По предварительным данным, в результате вооруженного столкновения, причины которого выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России».