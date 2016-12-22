Суд постановил снести хабаровское «Счастье» рядом с СИЗО

Хабаровский арбитражный суд признал незаконной постройкой торговый центр «Счастье», расположенный на площади Серышева рядом со следственным изолятором. Об этом сообщает агентство «Байкал 24» со ссылкой на решение суда.

Администрация Хабаровска и ООО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» обязаны снести эту постройку.

Суд удовлетворил иск краевого управления ФСИН России и следственного изолятора №1 к властям города от 2016 года. Ответчики могут обжаловать решение суда в течение 30 дней. Истцы были против строительства 15-этажного торгового центра рядом с СИЗО, поскольку это не соответствует нормам безопасности около режимного объекта.

Здание построено на расстоянии менее 50 м от ограды СИЗО. По законодательству, на таких участках нельзя что-либо строить, а сотрудники пенитенциарного ведомства могут досматривать граждан и автомобили.

По данным агентства Regnum, строить ТРЦ «Счастье» в Кировском районе Хабаровска примерно два года назад начал инвестор ООО «УИП». После того как истцы потребовали признать постройку незаконной, жители Кировского микрорайона стали просить оставить им торгово-развлекательный центр и убрать подальше от центра города СИЗО. В 2016 году хабаровчане собрали более 3,5 тыс. подписей за сохранение торгового центра.

По данным агентства, эксперты Госстройнадзора после обследования «Счастья» отметили, что объект не представляет опасности.