Галицкий после продажи доли «Магнита» покинет Российский футбольный союз

Совладелец сети розничных магазинов «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий после продажи акций ретейлера намерен покинуть Российский футбольный союз (РФС). Об этом Галицкий сообщил в кулуарах форума в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Я буду жить в Краснодаре. Наверное, не останусь [в РФС]», — сказал бизнесмен.

Ранее в ходе форума Галицкий ​рассказал о продаже ВТБ 29,1% акций «Магнита». По его словам, толчком послужило расхождение в его взглядах с инвесторами на будущее компании. «Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений», — пояснил он.

Галицкий отметил, что сумма сделки составила 138 млрд руб., она будет закрыта после одобрения ФАС.

Бизнесмен создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. С апреля 2014 года по март 2016 года был членом исполнительного комитета РФС.

В середине февраля «Магнит» уступил по капитализации своему главному конкуренту — ретейлеру X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»). Глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group 13 февраля поднялись до $37, а ценные бумаги «Магнита» упали до $19,46. В результате капитализация X5 Retail Group выросла до $10,048 млрд, а «Магнита» упала до $9,913 млрд.