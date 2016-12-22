Власти Ингушетии проконтролируют проповеди в мечетях с помощью видеокамер

Власти Ингушетии намерены контролировать проведение проповедей в мечетях республики при помощи видеонаблюдения. Об этом в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, сообщает корреспондент РБК.

«Если в мечети проводятся проповеди, то каждый имам должен строго ссылаться на суру Корана. Для контроля во всех мечетях стоят видеокамеры. Если кто-то говорит, что из-за проповеди в мечети что-то [происходит], мы можем поднять архив и проверить», — заявил Евкуров. При этом он отметил, что в республике «нет ни одного имама», который бы вел террористическую идеологию. «Был один священнослужитель, который сейчас отстранен от этой деятельности, и по которому, я надеюсь, будет возбуждено дело. У нас нет имамов, которые вели бы противоправную деятельность», — отметил глава Ингушетии.

Ранее стало известно о распоряжении Евкурова взять под контроль проведение проповедей в ингушских мечетях и исключить из них политический контекст. Об этом сообщала газета «Коммерсантъ». По словам главы республики, неправильно руководствоваться «политической парадигмой или интересами определенных духовных институтов при чтении проповедей в мечетях». Власть и религия, по мнению Евкурова, должны вместе «укреплять мир и благоденствие».

С инициативой установить видеокамеры в мечетях республики Евкуров выступал еще в сентябре 2016 года. Тогда он заявлял, что видеоконтроль сделает деятельность имамов «более прозрачной» и позволит «прекратить разговоры о причастности имамов некоторых мечетей» к распространению экстремистских проповедей, после которых молодые люди отправлялись из Ингушетии в Сирию и вступали там в террористические организации.