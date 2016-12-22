Автобус протаранил двери мечети в Казани

Пассажирский автобус въехал в двери мечети в Казани, по предварительной информации, пострадавших нет. В МВД Татарстана рассматривают версию о том, что водитель автобуса не справился с управлением

В Казани пассажирский автобус въехал в двери мечети, говорится на сайте МВД Татарстана. По данным властей, ДТП произошло на перекрестке улиц Габдуллы Тукая и Галиаскара Камала. Водитель ехал от железнодорожного вокзала в сторону улицы Татарстан.

Фото: vkazani / «ВКонтакте»

Власти рассматривают как предварительную версию о том, что водитель не справился с управлением. «По предварительной версии, водитель не справился с управлением. В салоне автобуса находились только водитель и кондуктор. Никто не пострадал. Автобус 68 маршрута», — сообщил РБК дежурный офицер по работе со СМИ МВД по Республике Татарстан.

В соцсети «ВКонтакте» появилось фото ДТП.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

25 декабря в результате съезда автобуса в подземный переход на западе Москвы погибли пять человек. Основные версии произошедшего — техническая неисправность и неспособность водителя справиться с управлением.