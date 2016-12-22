СМИ сообщили об убийстве имама сельской мечети в Дагестане

Неизвестные убили имама Квартальной мечети в селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана Магомедова Сайгидахмеда (по другим данным, Саидахмеда) у ворот его дома. Об этом сообщает корреспондент издания «Кавказ.Реалии».

По словам местных жителей, неизвестные вызвали проповедника на улицу и застрелили.

Управление МВД России по Дагестану подтвердило изданию факт убийства.

О том, что имам мечети указанного села был застреле во время конфликта с неизвестными, также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана. По словам собеседника агентства, в имама было выпущено семь пуль из пистолета Макарова. Инцидент произошел 6 января в районе 22:00 мск. Название мечети не сообщается.