Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой во Флориде

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования американскому коллеге Дональду Трампу в связи со стрельбой в школе города Паркленда во Флориде. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава Российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Стрельба в средней школе Паркленда произошла 14 февраля. Ее жертвами стали 17 человек. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался 19-летний Николас Круз. Он раньше учился в этой школе, по какой причине и когда он ее покинул, не сообщается.

Видео: РБК

Президент США назвал произошедшее ужасным событием и выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.