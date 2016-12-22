Министры обороны США и Польши обсудили сдерживание «агрессии» в регионе

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи со своим польским коллегой Мариушем Блащаком обсудил усилия двух стран по сдерживанию «региональной агрессии». Об этом рассказала представитель Пентагона Дана Уайт, сообщается на сайте американского Минобороны.



Как отмечается в сообщении, Мэттис и Блащак встретились на конференции НАТО в Брюсселе, которую посещают главы оборонных ведомств стран — членов альянса. Во время встречи глава Пентагона подтвердил приверженность к «долгосрочным отношениям в сфере обороны между США и союзником по НАТО, Польшей».

Уайт отметила, что Мэттис поблагодарил польского министра за то, что он принимает в своей стране американских военнослужащих, и «выразил восхищение приверженности Польши к обеспечению региональной и международной безопасности».

Занимавший тогда должность министра обороны Польши Антоний Мацеревич заявлял в ноябре 2017 года, что Россия на Украине проявляет агрессию, «которая нарушает все правила цивилизованного мира и международный порядок в Европе». По его словам, российские власти открыто заявляют, что могут менять границы стран Европы. Россия все обвинения в участи в военных действиях на Украине отрицает.

В середине сентября 2017 года польский парламент увеличил расходы на оборону из-за «российской» угрозы выше уровня, которого требует НАТО. Так, в 2020 году польские траты на оборону должны составлять не ниже 2,1% от ВВП, а в 2020 году — не менее 2,5%. НАТО просит от своих членов закладывать в бюджет расходы не менее 2% от ВВП.