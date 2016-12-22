Власти рассказали о «большом боезапасе» расстрелявшего 17 человек в школе

Устроивший стрельбу в школе во Флориде ее бывший ученик Николас Круз использовал американскую полуавтоматическую винтовку AR-15, и у него было с собой много магазинов с патронами. Об этом сообщил шериф округа Броудер Скотт Исраэль, передает CNN.

По его словам, Круз был отчислен из школы из-за проблем с дисциплиной. Он рассказал, что подозреваемый родился в сентябре 1998 года. Следователи изучают его страницы в социальной сети и сайты, которые он посещал, и находят «очень, очень тревожные» факты, сказал шериф.

Один из учеников школы рассказал Channel 7, что подозреваемый был «трудным ребенком», и у него были проблемы. «Он стрелял из оружия, потому что, я думаю, это давало ему волнительные чувства», — рассказал собеседник канала. По его словам, Круз также показывал картинки с огнестрельным оружием на телефоне.

Издание Miami Herald сообщало, что администрация школы разослала учителям предупреждение о том, что Круз угрожал другим подросткам. Также школьники рассказали, что Круз хранил дома оружие.

AR-15 — это американская полуавтоматическая винтовка, которая стреляет патронами 5,56×45 мм. Она выпускается с 1963 года и используется в качестве гражданского оружия. Кроме того, ей вооружены полицейские.