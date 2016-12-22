Кремль объявил об участии Путина в заседании на фоне сообщений о болезни

Пресс-служба Кремля объявила об участии Путина в нескольких мероприятиях 15 февраля. Информация об этом поступила на фоне сообщений о болезни президента, из-за которой был изменен его график.

Так, в четверг глава государства примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. В пресс-службе сообщили, что Путин в своем выступлении «даст оценку работе органов прокуратуры в 2017 году и определит основные задачи на текущий год». Кроме того, 15 февраля пройдет и встреча президента с королем Иордании Абдаллой II, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Главы государств обсудят сотрудничество двух стран в экономической и гуманитарной сферах, а также урегулирование в Сирии и ситуацию на Ближнем Востоке.

О болезни Путина стало известно 12 февраля после того, как во время встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» президент попросил прощения за то, что говорит негромко, так как «голос немного сел». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее пояснил, что президент «простужен, но продолжает работать». Песков отметил, что заболевание не повлияло на рабочий график Путина. В среду, 14 февраля, стало известно, что из-за болезни Путин минимизировал появление в публичных местах. Так, из-за простуды была перенесена встреча президента с участниками форума «Наставник».