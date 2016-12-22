Песков рассказал о работе простуженного Путина

Президент Владимир Путин продолжает работать, несмотря на простуду, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Серьезных заболеваний у главы государства нет

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Несмотря на болезнь, президент Владимир Путин продолжает работать, у него запланированы встречи и другие мероприятия, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сразу же скажу, уже очень много, скажем так, началось упражнений на счет состояния здоровья президента. Как мы вчера сказали, президент простудился, серьезных заболеваний нет, он продолжает работать», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

Пресс-секретарь подчеркнул, что совещание по электронике перенесли, потому что «потребовалось там кое-что доработать».

Во вторник, 13 февраля, у Путина запланирован «рутинный день работы». Среди публичных мероприятий — встреча с главой АЛРОСА Сергеем Ивановым. «Компания прошла через технологическую аварию, прошла через последствия, решили обсудить итоги года», — уточнил пресс-секретарь.

«Сразу же вам скажу, что завтра президент не поедет на ВДНХ, но это объяснимо, он все равно встретится с участниками форума «Наставник». Они приедут к нему или в Кремль, или в Ново-Огарево. Также на завтра еще несколько встреч и международный телефонный разговор», — пояснил Песков.

«График продолжается, но с учетом... Голос у него такой простуженный, сами понимаете, зима», — резюмировал представитель Кремля.

Накануне Путин во время встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» попросил прощения за то, что говорит негромко, так как «голос немного сел». Журналисты в связи с этим задали Пескову вопрос о состоянии здоровья президента. «Простужен, но продолжает работать», — тогда ответил тот.

При этом пресс-секретарь уточнил, что недомогание не повлияло на рабочий график президента.



Ранее сегодня Путин встретился с финалистами конкурса «Лидеры России».