Путин из-за простуды минимизировал появление в публичных местах

Президент России Владимир Путин в связи с простудой «минимизирует появление в публичных местах». Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Президент находится в «Ново-Огарево». В середине дня он проведет международный телефонный разговор, затем несколько рабочих встреч. Планировалось, что Путин приедет на ВДНХ для общения с участниками форума «Наставник», но из-за простуды встречу перенесли. «Некоторые участники форума приедут к нему в гости в «Ново-Огарево», и он с ними пообщается», — рассказал Песков.

13 февраля Песков рассказал журналистам, что график Путина остается активным, несмотря на простуду. «Сразу же скажу, уже очень много, скажем так, началось упражнений на счет состояния здоровья президента. Как мы вчера сказали, президент простудился, серьезных заболеваний нет», — добавил он.

12 февраля во время встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» президент попросил прощения за то, что говорит негромко, так как «голос немного сел». На вопрос журналистов о состоянии здоровья президента Песков ответил, что Путин «простужен, но продолжает работать».